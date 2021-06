Messi, Copa América, Reuters.

Lionel Messi hizo historia ante Bolivia, en el último partido de la fase de grupo de la Copa América, es que con este encuentro se convirtió en el jugador con más presencias en la Selección Argentina con 148 partidos.

Además del récord, el rosarino fue noticia ya que en la previa, durante la entonación del himno nacional, se lo enfocó cantando una de las estrofas. Toda una señal del histórico momento que está viviendo el capitán.

Hasta el duelo de este lunes ante Bolivia y desde aquel debut en la Mayor -con expulsión incluida a los 92 segundos de haber ingresado- ante Hungría, pasaron 205 partidos de Argentina, donde Messi estuvo en 148.



Mascherano, que se retiró hace pocos meses como profesional, llegó a 147 en el Mundial de Rusia 2018, con la eliminación ante Francia por los octavos de final.

La trayectoria más extensa en tiempo en la Selección pertenece a Maradona: del 27 de febrero de 1977 al 25 de julio de 1994, completó 17 años, tres meses y 29 días. Aunque estuvo más de tres años sin jugar entre julio del ’90 y octubre del ’93. Messi, en Qatar, podría alcanzar ese registro sin haber tenido interrupciones.

Messi vs Bolivia, Reuters.

El rosarino ya superó a otros que, alguna vez, fueron los futbolistas que más representaron a la Argentina como Oscar Ruggeri, Diego Pablo Simeone -el primero en la historia en quebrar la barrera de los 100 partidos-, Roberto Ayala, Javier Zanetti y Mascherano.

En este contexto, habrá dos récords que Messi ostentará por mucho tiempo, ya que probablemente superará los 170 encuentros con la Selección argentina, lo que representa más de 15 años ininterrumpidos de permanencia en la Selección, lo que en el fútbol moderno cada vez está más lejano.

De hecho, de quienes están en actividad actualmente, Ángel Di María tiene 108 -con el de esta noche-, después Sergio Agüero (99), Nicolás Otamendi (77), Leandro Paredes (32), Marcos Acuña (30), Paulo Dybala (29) y Giovani Lo Celso (26).

El otro ítem es el de máximo goleador, donde Messi sigue al frente con 73, seguido por Agüero (41), Di María (20) y el resto mucho más lejos en el horizonte.