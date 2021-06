Guadalupe Lucero, NA

A dos semanas de la desaparición de Guadalupe Lucero, familiares y vecinos de la pequeña marcharon para pedir que aparezca sana y salva.

Con carteles en los que se leía "Queremos que aparezca ya” y “No se olviden de Guadalupe”, vecinos de la zona acompañaron a Eric Lucero (padre de la niña) desde su casa, ubicado en el barrio 23 viviendas, hasta el barrio 544, en extremo sur de la ciudad, mientras la madre, Yamila Cialone, se encontraba ampliando su declaración ante la fiscal Virginia Palacios.

En el marco de la marcha, desde el entorno de la pequeña pidieron la intervención de la justicia federal en la investigación.

Héctor Acevedo, abogado del padre de Guadalupe, presentó el pedido formal de intervención ante tribunales federales a raíz de mensajes extorsivos recibidos por Eric Lucero, en los que se le pidió "dinero a cambio de la niña".

Lucero recibió mensajes "donde se le exige dinero a cambio de Guadalupe, y esto configura el delito de secuestro extorsivo, una figura que debe investigar la Justicia Federal", afirmó el letrado en diálogo con Télam. "Confiamos en la Policía de la provincia y en el despliegue y esfuerzo que hacen, pero cuanta más ayuda se sume para nosotros es mejor en este momento de desesperación", dijo, y agregó que "la suma de nuevos recursos fiscales también le aportaron otro dinamismo a la causa".

Los rastrillajes se centraron este lunes en el dique Berta Vidal de Battini, un espejo de agua ubicado a 30 kilómetros al este de la capital de San Luis, en la zona de Estancia Grande.