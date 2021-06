Wanda Nara y Maxi López, nuevamente enfrentados.

Luego de que el futbolista Maxi López acusara a su exesposa de "impedirle el contacto" con sus hijo Valentino, Benedicto y Constantino alegando que hace más de 10 meses que no los ve, porque ella no se lo permite; ahora ambos se cruzan en un nuevo frente de tormenta. Estalla la polémica una vez más.

En el Día del Padre el futbolista arremetió contra su ex a través de una story que subió a su Instagram. “Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo”, “Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”. “Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”.

En respuesta a este fuerte reclamo, Wanda Nara se comunicó con su abogada, Ana Rosenfeld, con el fin de iniciarle acciones legales a su ex marido. “Wanda me instruyó iniciar acciones judiciales por los dichos de López destinados a ella en su posteo”, aseguró que “además de falsas, son injuriantes”.

La abogada afirma que él incumple desde hace años con la cuota alimentaria: “Todos los meses de los últimos tres años se lo embargó mes a mes. Más la multa que le puso la cámara por ser incumplidor”.

El comunicador Ángel De Brito informó que hay una propiedad en disputa, con la cual se podría saldar la deuda acumulada hasta ahora y las cuotas alimentarias a futuro.

La lujosa mansión en cuestión, ubicada en el exclusivo country Santa Bárbara, en zona norte del Gran Buenos Aires, y que hoy está a la venta por dos millones de dólares. Dicho inmueble tiene 1800 metros cuadrados, de los cuales 800 son cubiertos, y el costo de las expensas asciende a 27 mil pesos.

La casa consta de tres plantas, que está sobre una laguna, cuenta con siete ambientes, cinco baños, un toilette, dos cocheras, cinco dormitorios, subsuelo, un muelle, cine, bodega, sala de juegos para los chicos, pileta, sala de máquinas y un patio inglés, entre otras comodidades.

De Brito dio detalles sobre la millonaria cifra que el futbolista adeuda por incumplimiento de la cuota alimentaria. “Hay un embargo contra Maxi López de 600 mil euros. Tiene que ver con una deuda que se fue acumulando. De hecho, en un momento, el juez le puso una multa diaria de 100 euros, porque no pagaba. Se fue acumulando y hoy la deuda llegó a 600 mil euros”, agregó. “Lo que ofrece la defensa de Maxi López, es nada. No hay ningún oferta concreta”, reveló. Es por eso que, según el periodista, “Wanda le pide es que le deje la casa completa: parte va al embargo, que es la deuda anterior, y en parte es a futuro, por los diez años que les faltan a los chicos para ser mayores de edad”, describió.