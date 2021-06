Héctor Zavala Agüero, abogado de Eric Lucero. Canal 26.

Durante la tarde de este martes, la sociedad de la provincia de San Luis se ha manifestado nuevamente en reclamo de la aparición de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años de edad que se encuentra desaparecida desde hace varios días.

Mientras la Justicia y la policía provincial avanza con allanamientos y procedimientos destinados a dar con el paradero de la pequeña, y mientras pasan las horas sin novedades ni pistas firmes, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Héctor Zavala Agüero, el abogado que representa a Eric Lucero, el padre de la menor.

El letrado dio una información muy escueta, pero a la vez importante sobre el dramático caso. Dijo Zavala Agüero: "La familia de Guadalupe recibió llamados extorsivos, por lo que creemos que el tema debe ser tratado por la Justicia Federal".

"No hemos tenido acceso al sumario, al que queremos llegar de manera total y no parcial", destacó.

Así mismo se refirió a los procedimientos efectuados durante los últimos días en las viviendas de los padres de la niña, y así manifestó: "No encontramos el sentido al allanamiento de Eric Lucero y tampoco entendemos por qué se allanó la casa de la madre de Guadalupe".

También remarcó: "Es posible que haya sido sacada de la provincia, como otras hipótesis evaluadas desde el primer día. Esto ya tendría que estar claro".

En este sentido, también sostuvo que hubo llamados, al menos dos, haciendo mención a la niña y con exigencias para la familia. Dijo el abogado ante las cámaras de CANAL 26: "En el primer llamado recibido se habla expresamente de una red de trata (de personas), esto surge de un llamado desde Salta, hubo mensajes el sábado y el domingo".

"Se habla de secuestro extorsivo porque se ha pedido que los padres hagan algo en particular", dijo.

Finalmente dijo el abogado de Eric Lucero: "No sabemos cómo sigue la búsqueda porque no se nos ha dado la información. Al padre de Guadalupe esto lo inquieta mucho".

Declaraciones del abogado del padre de la niña desaparecida en San Luis. Canal 26.

Habló la tía de Guadalupe Lucero. Canal 26.

Eric Lucero, padre de la niña, en la marcha. Canal 26.