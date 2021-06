Argentina pagará el 9 de julio el primer vencimiento del canje realizado por Guzmán en 2020

En el mercado descuentan que no habrá inconvenientes en cancelar esa obligación -inferior a US$ 200 millones-, pero seguirán de cerca lo que ocurra en el segundo semestre, cuando se deberán afrontar distintos pagos de otras deudas por un total de US$ 6.200 millones.