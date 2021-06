Mariano Martínez hizo un cover de Luis Miguel, tras las burlas del homenaje a Gustavo Cerati

Luego de ser el foco de burlas y memes en las redes sociales, el intérprete fue a por más. La primera vez, lo hizo con “Crimen” de Gustavo Cerati; en esta ocasión, cantó un conocido tema de Luis Miguel junto a una nena llamada Guadalupe.

Fue en su cuenta de Instagram donde compartió el vídeo, en el cual se puede ver que Mariano está en un estudio de grabación.

Quien también se encuentra en escena es Guadalupe Midú (hija de Julio Midú y Vanina Augustoni). Ambos hicieron un dueto y cantaron algunas estrofas juntos. En el posteo, escribió “’Ahora te puedes marchar’, del ídolo Luis Miguel”.

En los comentarios de su publicación, se pueden ver algunos vistos buenos de los fanáticos. Mientras que en Twitter se destacan algunas burlas hacia el artista (pero no tantas como con el anterior vídeo).

Al ver que la mayoría de las críticas fueron buenas y que no se ven bromas acerca de su interpretación, una usuaria le preguntó “¿Me parece a mí o borrás los comentarios malos?”.

La niña también mostró el videoclip completo en su cuenta personal, donde le agradeció al actor, a Pablo Fuillerat (en la producción), a Miriam De Luca, a Julio Midú y a Vanina Augustoni. Al igual que Mariano, tuvo buenas críticas y fueron felicitados por su trabajo.

De momento, parece que esta vez le fue bien, pero el anterior vídeo no tuvo la misma suerte: cuando hizo el cover de “Crimen”, canción de Gustavo Cerati (ex líder de Soda Stereo), el público no estuvo muy contento.

En las imágenes se lo puede ver al intérprete en musculosa blanca y pantalones a cuadros, en un videoclip un poco más casero que el nuevo, recorriendo algunos recovecos de su hogar y cantando a cámara con los ojos rojos.

También se lo puede ver recostado en el sillón con su perro, tomando un vaso de agua o levantando la mesa. “Homenaje simple, con respeto y mucho amor”, escribió en el momento que subió dicho posteo.

Repercusiones

Los comentarios no tardaron en llegar: “Que alguien me explique qué le pasó a Mariano Martínez” y “Ridículo es lo que hizo con el tema de Cerati” fueron algunas de las críticas de los usuarios en Twitter.

¿El problema? Según el público, el problema fue su voz, el estilo que adoptó para el vídeo y su actuación.

Quien tuvo una crítica para hacerle fue el youtuber Martín Cirio (“La Faraona”), conocido por generar polémica con los famosos y burlarse de sus vídeos o dichos.

En este caso, le hizo un comentario al actor y éste le respondió: “Obviamente vi las agresiones que recibí porque Martín Cirio estuvo hablando mal de mí, riéndose en su cuenta privada. Y quiero contarles que lo que ustedes digan, lo que Martín Cirio diga, habla de ustedes, de lo que tienen adentro en su corazón, en su alma y en su mente”.

“Les guste o no les guste, es así. Fíjense lo que quieren para ustedes. Sé que van a seguir riéndose. Yo voy a seguir haciendo cosas porque, sinceramente, a mí ni frío ni calor. Les mando un beso, bendiciones y que tengan un buen día”, sentenció el intérprete.