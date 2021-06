Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

El intendente de Merlo Gustavo Menéndez recibió al ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis para supervisar el inicio de obra de la continuación de la Ruta 1003, que conectará con la Ruta 21 y con la Autopista Presidente Perón.

“Estamos presenciando el inicio de una obra trascendental y estratégica para el desarrollo económico del distrito. Es una conjunción de dos rutas que forma parte del plan de obra pública más grande en la historia del municipio”, expresó el mandatario local.

Se trata de más de 3 kilómetros de corredor vial, 38 cuadras que comunicarán con la Ruta 21 y la Autopista Presidente Perón, que se está ejecutando. La obra optimizará todo el entorno y comunicará a las distintas localidades de merlenses.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El Ministro Katopodis manifestó: “Esta es una obra muy importante. Este corredor va a permitir desarrollar y potenciar toda esta zona, lo que beneficiará al comercio local y mejorará la calidad de vida de los vecinos merlenses”.

El funcionario destacó que “el esfuerzo del Gobierno local es enorme, que de apoco conecta y vincula estos accesos, que permiten mejorar la logística y que la ciudad vaya creciendo de manera más integrada, poniendo en valor los suelos y los terrenos, lo que, además, permite generar empleo a partir del impulso de la obra pública”.

Finalmente, el Menéndez agradeció al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y al Ministerio de Obras Públicas de la Nación por la decisión política de realizar estas obras en conjunto con el Gobierno Municipal.