Nació Vitto, el hijo de Belén Francese y el empresario Fabián Lencinas. Foto NA.

Luego de mucho esperarlo, Belén Francese se convirtió en mamá por primera vez. La vedette dio a luz a Vitto Domenico, fruto de su matrimonio con Fabián Lencinas, el martes 29 por la tarde y dio la noticia a través de sus redes sociales con una foto de los pies de su bebé. "¡Nació Vitto!", anunció y explicó que el nombre de su hijo significa "vida". "¡¡¡Nuestra “vida “entera entregada a él!!", agregó.

Y contó cómo se sienten tanto ella como su marido: "Muertos del amor del más increíble que sentí en mi vida, estamos modo limbo. Yo extasiada no puedo dejar de contemplarlo. Enamorada es poco". Rápidamente el posteo cosechó miles de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, entre los que se destacan Marley, Pampita y Nazarena Vélez.

Francese y Lencinas están en pareja hace dos años y medio. Y al principio, vivieron su romance a distancia, ya que él es mendocino y sus hijos, fruto de una relación anterior, viven en Mendoza. Sin embargo, a raíz de la pandemia, se instaló en el departamento que Belén tiene en Cañitas y en más de una oportunidad tuvieron que posponer su casamiento por las restricciones.

Los escándalos no faltaron. Ya que en junio de 2020 la pareja fue escrachada por sus vecinos cuando se contagiaron coronavirus, luego de que Belén asistiera a "El precio justo", el programa que Lizy Tagliani conducía en Telefe. "En el canal te toman la fiebre, hay alcohol por todos lados. Yo soy ‘obse’ y me lavo las manos 100 veces por día; no toco a nadie. Salía a trabajar, no a joder. Llegaba y directo a la ducha. Dejen de escupir para arriba", manifestó indignada ante quienes la acusaban por no cumplir correctamente el aislamiento.

Finalmente, el 28 de diciembre, la actriz y el empresario dieron el "Sí" en los jardines de la bodega Jean Bousquet, ubicada en Tupungato, Mendoza, con solo 40 invitados. Y ese mismo día, Francese confirmó que estaba esperando a su primer hijo. "¡Estamos inmensamente felices! ¡Vamos a ser papás! La bendición más hermosa del universo", escribió ella en sus redes y desde aquel momento se encargó de compartir con sus seguidores su experiencia del embarazo con mucho humor.

Embarazada de cuatro meses, viajó a República Dominicana como luna de miel y fiel a su estilo espontáneo y relajado, no dudó en exponer un divertido blooper que protagonizó en el hotel donde se hospedaba. "¡Ahora entiendo porque me miraba todo el mundooooo! ¡Y yo creyéndome que estaba Diosa! OMG No solo crece la panza", escribió "Belu" junto a una imagen en la que se la ve de espalda con el vestido roto a la altura de la cola. Según relató en sus historias de Instagram, estuvo paseando por las instalaciones del hotel sin percatarse de su problema de vestuario. Y cuando se dio cuenta, luego de almorzar en un restaurante, automáticamente decidió grabarse en pleno ataque de risa.

En las últimas semanas, Belén mostró todos los preparativos para la llegada de su hijo, desde la preparación de la habitación, la elección del cochechito y todos los regalitos que recibieron. "Cuando quieras... Bue una semanita más te esperamos si no te vamos a buscar, ¡creo! Acá estamos para darte toda la vida ese mismo amor y más y más amor", escribió la vedette para celebrar que cumplía 39 semanas de gestación y en cuestión de horas estaba dando la noticia más linda de su vida.