Gerardo Morales y Facundo Manes.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó duramente al PRO y pidió "sumar, no restar" en Juntos por el Cambio, ante lo cual destacó que con la postulación del neurocientífico Facundo Manes "el radicalismo dice 'acá estamos'" para "parar a la coalición más al centro". Tras su triunfo en las elecciones legislativas provinciales del pasado domingo, el mandatario norteño afirmó que el resultado "da cuenta también de que el radicalismo puede gobernar, puede hacerse cargo con eficacia de gestiones de gobierno".

"No queremos ser furgón de cola de la coalición. Queremos parar a la coalición más al centro. El resultado de Jujuy aporta de manera importante y a lo que sumamos esta decisión que ya ha tomado y en los próximos días va a comunicar Facundo Manes de ser nuestro candidato en la Provincia y disputar al PRO en las PASO", sostuvo el referente de la UCR.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el ex senador nacional afirmó que "Manes como candidato es una apuesta fuerte del radicalismo en uno de los distrito más importantes: el talón de Aquiles del radicalismo ha sido perder competitividad en la Provincia. Desde ese punto de vista la candidatura de Facundo le hace bien al radicalismo en la Provincia y en todo el país".

En ese sentido, cuestionó a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, quien deslizó la posibilidad de competir en las elecciones de este año, pese a haber anunciado tiempo atrás que se iba a retirar de la política. "Me parece bien que gente de prestigio se sume (en alusión a Manes). No comparto que una semana antes a Lilita le cayó bien la candidatura, después no y tratan de desincentivar a personas que van a aportar desde otro lugar", se quejó. Y remarcó: "En Juntos por el Cambio hay que sumar, no restar".

Frente a la decisión del radicalismo de intentar presentar una lista propia en las PASO y poner al frente de la nómina al neurocientífico, Morales analizó: "Es una señal para el PRO, que viene enredado todavía en estas internas. Casi que Juntos por el Cambio terminó pareciéndose a la telenovela de la puja de liderazgos del PRO. Con esto el radicalismo dice `acá estamos, queremos aportar desde este lugar´". En sus críticas al partido liderado por Mauricio Macri, el jujeño explicó que la oposición debe "llegar con un plan" a las elecciones presidenciales de 2023 y "resolver algunas cuestiones de diferencias que tenemos con el PRO en el plan de gobierno".

"Tenemos que terminar con el gobierno de los CEOs, tiene que haber más política. Terminó el Gobierno de Mauricio y los CEOs se volvieron a sus empresas en el exterior y cuando ven que la cosa está más o menos bien para una alternativa dicen que van a volver. Los que realmente amamos la política nos quedamos en las buenas y en las malas. El comando de un Gobierno tiene que ser político", aseguró. Y también anticipó que aspira a ser candidato presidencial en 2023: "Voy a trabajar para eso. Estamos atravesando un buen momento en el partido. Hay más racionalidad. Hemos transmitido ese gen internista radical al PRO".

Finalmente, al ser consultado sobre el escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy consideró que el senador nacional Martín Lousteau "está para dar la pelea". "Hay que ver cómo se conforma (el frente opositor en el distrito), hay acuerdos en la Ciudad. A mí me gustaría que también vayamos a una disputa en la Ciudad. Lousteau también es un emergente. Lo sigo planteando en los círculos del partido, para que nos animemos", concluyó.