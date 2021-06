Voraz incendio en Villa Itatí. Foto: Twitter Jorgelina Kos Grabar, @JorgelinaKos.

Un voraz incendio se inició este miércoles a la mañana en un depósito de cartones situado en el asentamiento Villa Itatí, ubicado en la localidad bonaerense de Bernal.

El siniestro comenzó cerca de las 7:00 en el un predio perteneciente a una cooperativa de recicladores situado en Pilcomayo y Levalle, en el asentamiento Villa Itatí, a metros del Acceso Sudeste y a pocas cuadras del Triángulo de Bernal, en partido de Quilmes y cerca del límite del de Avellaneda.

Video: Twitter Jorgelina Kos Grabar, @JorgelinaKos.

En el lugar se producía una columna de fuego de importantes dimensiones, que era combatida por varias dotaciones de bomberos de ambos distritos del sur del conurbano.

Video Twitter.

En tanto, varios pobladores del asentamiento habían evacuado viviendas aledañas, algunos de ellos con pertenencias personales que intentaban resguardar.

Video: Twitter Daniel Roggiano, @droggiano

Por el momento no se había notificado personas lesionadas a consecuencia del incendio.