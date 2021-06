Lágrimas y discusiones: el combo que hizo que "ShowMatch" mejorara sus mediciones. Foto NA.

Luego de un año alejado de la pantalla chica, Marcelo Tinelli sabía que la pelea por el rating con Telefe no iba a ser fácil durante 2021. Y en consecuencia, dejó su clásico horario de las 22:30 para suceder a "Telenoche" de 21:15 a 23:00 y no tener una competencia directa con las grandes apuestas del canal de las pelotas, como lo fue "MasterChef Celebrity", hasta hace unos días, y ahora "La Voz Argentina". Sin embargo, "ShowMatch" todavía no logró los resultados esperados por el canal, pero en su último emisión pudo repuntar las mediciones, que en más de una oportunidad estuvieron por debajo de los dos dígitos, e hizo picos de 12.7.

¿A que se debe el cambio? En primer lugar, luego de no salir al aire el lunes 28, por el partido de la Selección argentina ante Bolivia por la Copa América, el programa del martes se hizo en vivo y permitió que sobre la marcha se hicieran algunos ajustes, de acuerdo con lo que funcionaba en el minuto a minuto. Pero además, el "Cabezón" volvió a recurrir a una combinación que en sus proyectos nunca falla: lágrimas y discusiones.

Karina La Princesita fue la encargada de abrir la pista y vivió un momento muy emotivo al cantar "Por amarte así" junto a su hija Sol, fruto de su relación con El Polaco, acompañada por su novio, Nicolás Furman, en la guitarra. "Esto lo hacemos en el karaoke en casa todos los días. Imaginate que mi hija que se crió arriba de una combi viajando a todas las ciudades del país: aprendió a caminar arriba de una combi, aprendió a cantar ahí. Tenerla hoy acá, con 13 años, cantando, para mí es totalmente emocionante", manifestó la cantante conmovida.

Luego, junto a su pareja interpretó "Si me dices que sí", de Camilo, y hablaron sobre la posibilidad de casarse. "Yo estoy pensando en casarme, él no sé", dijo la artista con picardía. Mientras que Furman se excusó: "No hay ninguna duda, pero nos vamos a casar cuando se pueda hacer una fiesta". Pero la atmósfera de amor y alegría que se generó con la música se esfumó al momento del baile, ya que Karina no recibió un buen puntaje de parte del jurado compuesto por Ángel De Brito, quien le puso un 2, Pampita y Jimena Barón, que la puntuaron con un 5 cada una, y Hernán Piquín, con el voto secreto.

Y aunque durante las primeras dos devoluciones se mantuvo tranquila, al escuchar las críticas de Barón, que es su amiga, Karina no pudo ocultar su enojo. "¿Estás enojada conmigo, Kari?", le preguntó "La Cobra" y la cantante reveló quedó enojada desde el ritmo anterior por sus puntajes y remató: "Sabemos que venimos a trabajar y que nos toca lo que nos toca y como nunca nos toca el duelo, esta vez nos toca a nosotros. No me pareció un desastre, pero está bien. yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado".

La tensión en la pista aumentó proporcionalmente con el rating, que superó los 12 puntos con Karina y se mantuvo con la siguiente jugada del conductor, que consistió en volver a apelar a la emoción, pero esta vez con una sorpresa para el bailarín Jonathan Lazarte -quien acompaña a Ángela Leiva en la competencia y se destacó en las últimas semanas por sus habilidades para bailar salsa- y Ernesto "Tito" Díaz, el partenaire de Viviana Saccone.

Todavía los números están muy lejos de los que cosecha cada noche "Doctor Milagro" y "La Voz Argentina" en Telefe, pero Tinelli sigue haciendo cambios para cautivar a los televidentes. Por lo pronto, hará un certamen paralelo con bailarines profesionales, para el que se rumorea que se incorporará Nacha Guevara como quinto jurado. Y en las próximas semanas, cuando nazca la beba de Pampita, su mujer, Guillermina Valdés volverá al estrado como reemplazo.

También tendrán que definir qué va a pasar con los especiales de humor, ya que no solo no rinden en las mediciones, sino que como "PolitiChef" es una parodia de uno de los platos más fuerte de la competencia, no sería visto con buenos ojos por parte de las autoridades del canal. Por eso, en los últimos días comenzaron a circular versiones sobre el final de este segmento.