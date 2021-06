Auto volador presentado en Eslovenia. Foto: EFE.

Un auto que puede desplegar unas alas y convertirse en un avión recorrió en 35 minutos una distancia de 80 kilómetros entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava en Eslovenia, un tercio del tiempo que se necesita por carretera, y después ha circulado como un vehículo convencional por el centro de la capital eslovaca.

El híbrido de coche y avión "AirCar", diseñado por el eslovaco Stefan Klein, ha sido el primer vehículo de este tipo en aterrizar en el aeropuerto internacional de Bratislava tras completar la distancia a una media de 170 kilómetros por hora.

"Este vuelo inicia una nueva era de vehículos de transporte duales. Abre una nueva categoría de transporte y devuelve al individuo la libertad asociada a los coches", valoró Klein, según un comunicado de su empresa.

Noticias relacionadas

"La máquina funcionó perfectamente", aseguró el eslovaco tras volar con el biplaza entre Nitra y Bratislava.

"Después de aterrizar, con el clic de un botón, el avión se transformó en un coche deportivo en menos de 3 minutos", dijo el inventor.

Your browser does not support the video element.

En las imágenes del vuelo se observa cómo el prototipo vuela acompañado por dos avionetas y tras el aterrizaje repliega las alas y la cola para poder circular por carretera.

El AirCar Prototipo 1 está equipado con una motor BMW de 160 caballos con una hélice fija y un paracaídas.

Durante las 40 horas de vuelo, este aparato ha alcanzado una altura de unos 2.500 metros y una velocidad de 190 kilómetros por hora.

Hace cuatro años Klein presentó el prototipo Aeromobil 4.0., que se diferencia del AirCar no sólo por su diseño, sino por cómo se transforma de avión en un vehículo normal, algo que con el nuevo modelo dura menos de tres minutos.

Después, el vehículo viaja por carretera desde el aeropuerto hasta el centro de Bratislava.

El diseñador no ha dado pistas sobre cuándo se comercializará el AirCar, que debe aún superar 50 horas de vuelo.Seguirá después un segundo prototipo con ligeros retoques en el diseño y con mayor potencia, lo que permitirá alcanzar mayor velocidad. Klein espera lograr con este modelo mejorado el certificado de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Con información de EFE.