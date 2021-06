Video viral de Pelé y Mark Zuckerberg

Pelé difundió, junto a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, una nueva herramienta de la red social más usada en el mundo.

“¡Hola, Pelé, rey del fútbol!”, saludó el empresario estadounidense. “Hola, Mark, rey del ZapZap!”, le contestó O Rei.

El video es parte de un spot publicitario para promocionar WhatsApp Pay, un servicio de pago a través de WhatsApps, que se lanzó en Brasil y puede ser utilizado por los clientes que cuenten con tarjetas de débito de ciertos bancos.

Tras la consulta del ex futbolista del Santos, el famoso programador le explicó: “Bueno, enviar dinero a amigos y familiares es tan fácil como mandar una foto. Es gratis y lo único que necesitas es una tarjeta de uno de los bancos asociados. No es necesario pagar una tarifa, hacer filas en el banco ni usar dinero en efectivo. Es sólo tocar el ícono del clip o en el signo más para comenzar”, dijo.

“No veo la hora de usarlo con mi familia”, cerró Pelé, en un video que dio que hablar en las redes sociales y se hizo viral.