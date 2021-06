James Franco

El actor estadounidense James Franco alcanzó un acuerdo en el que deberá pagar la suma de 2.235.000 de dólares a dos ex estudiantes de actuación que en octubre de 2020 y en el marco del movimiento #MeToo lo denunciaron por abuso sexual, luego de que decidieran retirar los cargos judiciales que habían presentado en su contra en febrero de este año.





Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la cifra resultante de la negociación será examinada durante los próximos días por un juez de Los Ángeles para su aprobación final, que también incluirá -si bien no trascendieron los detalles- algunas condiciones de tipo no monetarias para Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, las denunciantes.





Al respecto, sí se conoció que una parte del dinero será destinado al Centro Nacional de Leyes de la Mujer de Estados Unidos, mientras que Franco solicitó además que tanto ellas como sus otras compañeras de curso que aportaron su testimonio en la causa den marcha atrás con sus reclamos públicos en su contra.





En su denuncia inicial, Tither-Kaplan y Gaal aseguraron haber sido empujadas a representar escenas de sexo en una clase ofrecida en la escuela de actuación de Franco, Studio 4, con la excusa de que serían premiadas con papeles en sus futuras producciones de Hollywood.





Las acusaciones contra el intérprete, a las que se sumaron a nivel mediático otras mujeres aunque no presentaron denuncias judiciales hasta el momento, pausaron su carrera poco tiempo después de su consagración con un Globo de Oro en 2018 por su filme "The Disaster Artist".