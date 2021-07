Selección Argentina, Copa América, NA.

La Selección argentina sigue preparándose para el partido con Ecuador, el próximo sábado por los cuartos de final de la Copa América, en Goiania, aunque el defensor Cristian "Cuti" Romero es duda para el entrenador Lionel Scaloni hasta último momento por su lesión en la rodilla.

El plantel se entrenó el miércoles en el predio que la AFA tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, y Scaloni dispuso de una práctica con trabajos técnicos de pelota parada, pero no probó con ninguna formación de cara al cotejo contra Ecuador.

En tanto, la evolución de la lesión en la rodilla de "Cuti" Romero es la única preocupación del cuerpo técnico albiceleste, habida cuenta de que es uno de los titulares en el esquema de Scaloni.

Por el momento el joven del Atalanta de Italia continúa entrenándose de manera diferenciada con el kinesiólogo, aunque hizo algunos breves ejercicios con el resto de sus compañeros.

Hoy Scaloni tiene pensado hacer la práctica formal de fútbol, y el viernes hará pelota parada y ahí se verá si Romero está recuperado de su lesión para poder ser titular.

No obstante, de no recuperarse en su totalidad, es complejo que Scaloni pueda utilizar a Romero, dado que desde Atalanta no ven con buenos ojos que sea arriesgado para un partido de la Selección.

De no llegar a estar en condiciones para los cuartos de final, el reemplazante de Romero será Germán Pezzella, como ocurrió en el cotejo frente a Bolivia, y así formaría dupla con Nicolás Otamendi.

El que está recuperado de su molestia es el mediocampista del PSG Angel Di María, por lo que Scaloni deberá evaluar luego el esquema ante Ecuador para saber si "fideo" es titular o va al banco de suplentes.

El posible XI: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.