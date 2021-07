Fabián Doman, director Institucional de Edenor.

El conductor de Intratables Fabián Doman reveló en medio del programa que lleva adelante que "Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión". A lo que dejó a todos sorprendidos.

"Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor", apuntó en referencia a la una de las prestadoras de energía del país.

El conductor dio el presente por última vez ante sus compañeros. Allí contó que la situación laboral "se resolvió en las últimas horas" y por eso, su respuesta era siempre que "no" cuando el rumor empezó a trascender y sus colegas lo consultaban cada vez con más insistencia.

"En el fondo me costaba dejar el periodismo", explicó Doman y agregó que, paradójicamente, su carrera en los medios la había comenzado sin ejercer la profesión de periodista. "Empecé como asesor de medios de comunicación e imagen; y fui jefe prensa de una campaña presidencial en 1989″, explicó en referencia a Álvaro Alsogaray, candidato por la Unión del Centro Democrático (UCeDé) en las elecciones que consagraron por primera vez a Carlos Menem.

Doman repasó brevemente su carrera profesional, con sus idas y vueltas respecto al periodismo, incluidos sus años vividos en los Estados Unidos. "En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time", dijo el conductor.