IMÁGENES SENSIBLES. Pelea de vecinos, a las "piñas". Foto: captuta Twitter.

En los tiempos que corren, cada día es más y más habitual ser testigo de la furia y la violencia desatada en la gente. Tal vez sea el efecto de la pandemia de coronavirus y el aislamiento preventivo lo que modifique las conductas humanas, o posiblemente sea simplemente la intolerancia creciente que es signo de nuestros tiempos.

Como fuera, ahora se han dado a conocer las imágenes de una violenta pelea entre vecinos de la localidad de Olivos, en la Zona Norte de la Provincia de Buenoas Aires, enfrentrados a las trompadas y en plena calle.

La violencia desatada es impactante. A plena luz del día y a la vista de sus vecinos (incluso uno de ellos que nada hacía para separarlos), los hombres se tomaron a golpes de puño de un modo completamente brutal.

Las agresiones entre ambos quedaron grabadas en video por un vecino que vive en el edificio frente a donde estos hombres se pelearon en la calle.

Todo indica que el problema surgió cuando uno de ellos dejó asentada una denuncia contra ell otro por mal estacionamiento de su auto en la zona. Los reproches y los insultos no demoraron en llegar y luego llegaron "a las manos".

IMÁGENES SENSIBLES. Aquí, el video de la brutal golpiza.

Video: Twitter.