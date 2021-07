Camila Cabello será una "Cenicienta" moderna.Foto NA.

Amazon Prime Video revolucionó las redes sociales al presentar el trailer de "Cenicienta", una nueva versión del clásico cuento de hadas que tendrá como protagonista a Camila Cabello y estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 3 de septiembre. Pero más allá de la historia que conoce todo el mundo, la película contará con algunos toques modernos para hacerla un poco más cercana a los tiempos que corren.

¿Están listos para conocer su nombre? Cenicienta. Estreno 3 de septiembre por Amazon Prime Video. pic.twitter.com/nFETvxczpH — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) June 30, 2021

Según se puede apreciar en las primeras imágenes que salieron a la luz, la historia estará marcada por el rol independiente de la protagonista y una mirada con una perspectiva de género muy marcada. "Cenicienta" no será una joven sometida y sufrida, sino que se caracteriza por su pasión por el diseño de modas y la creación de vestidos, que la lleva a emprender con su primer local: "Vestidos de Ella". Su sueño es que el mundo conozca su talento y para lograrlo no solo necesitará de su esfuerzo y perseverancia, sino que al igual que en el cuento, la ayuda de su "hada madrina" será fundamental. Pero esta vez ese papel no lo interpretará una mujer, sino que lo llevará adelanta Billy Porter.

Uno de los productores de esta versión musical es nada menos que James Corden, el multifacético artista estadounidense conocido por programas como "Carpool Karaoke", un segmento en el que pasa a buscar a grandes figuras del mundo del espectáculo en su auto y cantan. Mientras que el guión y la dirección está a cargo de Kay Cannon. El elenco se completa con Nicholas Galitzine, como el Príncipe Robert, Idina Menzel como la madrastra, Minnie Driver como la Reina Beatrice, Maddie Baillio como Anastasia y Charlotte Spencer como Drizella.

"La Cenicienta es un clásico que conocemos y amamos, pero esta vez con un toque moderno y único y protagonizado por la sensacional Camila Cabello y un elenco estelar. El productor James Corden y el equipo de realizadores han tomado este amado cuento de hadas y lo han renovado con una perspectiva fresca y empoderada que resonará con el público y las familias alrededor del mundo. No podríamos estar más emocionados de que nuestros clientes globales canten y bailen junto con esta reimaginación de Kay Cannon de la historia clásica", adelantó Jennifer Salke, directora de Amazon Studios.