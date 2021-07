¿Wanda Nara se suma a la tercera temporada de "MasterChef Celebrity"? Foto NA.

Desde que terminó la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", en la que Gastón Dalmau se consagró como ganador, tanto el público como quienes hacen el programa comenzaron a postular a diferentes figuras del mundo del espectáculo para que participen en la tercera edición, que tendrá lugar en la pantalla de Telefe en noviembre. Y Damián Betular, uno de los jurados, no dudó en manifestar sus ganas de tener a Wanda Nara en la cocina más famosas del país.

Lejos de hacerse la desentendida, la esposa y representante de Mauro Icardi le respondió al reconocido pastelero y aunque dejó claro si se animaría a sumarse al reality, habló de la forma en la que le gusta cocinar en su hogar. "Chicos, yo hago comidas muy olla popular: ricas, económicas y para un millón. ¿Cómo hago en MasterChef?", escribió en su cuenta de Instagram.

La mediática suele mostrar su día a día en las redes sociales y asegura que no tiene niñeras, motivo por el que el cuidado de sus hijos depende exclusivamente de ella y de Icardi. Y aunque cuenta con personal que la asiste en las tareas relacionadas con la limpieza y la cocina, le gusta agasajar a su familia con sus platos favoritos, como milanesas, pastas, tortas y panqueques.

Actualmente, la rubia está de vacaciones en su casa de Milán junto a su marido, Isabella y Francesca -las hijas que tienen en común y parte de la familia del futbolista. Mientras que sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino se encuentran de vacaciones con Maxi López, en medio de la batalla legal en la que se encuentran.

En los últimos días, trascendió que la expareja puso en venta una lujosa casa que tienen en el Barrio Cerrado Santa Bárbara, que está valuada en 2 millones de dólares. La mansión cuenta con tres plantas, está ubicada sobre una laguna y tiene siete ambientes, cinco baños, dos cocheras, una importante pileta, cine, bodega y muelle propio y las expensas cuestan 27 mil pesos De efectuarse la venta, Wanda cobrará la deuda por la cuota alimentaria de los chicos que ronda los 600 mil euros.

Además, con la excusa del Día del Padre, López le dedicó un mensaje en sus redes sociales a los chicos con una fuerte crítica hacia Nara. "Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", escribió el delantero de la Società Sportiva Sambenedettese. Pero el comentario no solo le cayó mal a Wanda, sino que sus propios hijos le habrían pedido que "deje de molestar" a su mamá.