Salidera bancaria en Recoleta, foto de captura de video.

Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de realizar junto a un cómplice una salidera bancaria a una mujer de nacionalidad francesa en el barrio porteño de Recoleta, a quien le sustrajeron una cartera con casi 20 mil pesos, informaron hoy fuentes policiales.



El robo se concretó ayer luego de que la víctima, una mujer francesa de 60 años, saliera de una sucursal bancaria ubicada en la avenida Callao al 1.600.



Según indicaron las fuentes policiales, la mujer subió a un remis, que a los pocos metros fue alcanzado por una moto con dos delincuentes que rompieron uno de los cristales del vehículo y le arrebataron la cartera.



Tras ello, los "motochorros" escaparon por la Avenida Del Libertador, mano hacia el centro, y uno de ellos abandonó la moto y tomó un taxi para continuar su fuga, aunque de inmediato descendió del rodado.

Your browser does not support the video element.



El encargado de un edificio observó la maniobra y alertó a un oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en el lugar, quien apresó al sospechoso y le encontró la cartera robada a la mujer oculta debajo de su campera.

Noticias relacionadas



El sospechoso resultó ser un adolescente de 16 años, al que se le secuestró una billetera con 19.000 pesos, un teléfono celular, un casco de moto y dos punzones para romper cristales.



El Juzgado de Menores 5, a cargo de Gonzalo Tezanos, dispuso el traslado del acusado y el secuestro de todos los elementos hallados, además del automóvil Nissan que transportaba a la damnificada y que sufrió la rotura de uno de sus vidrios.