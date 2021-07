Discriminación a una alumna en Rosario

Un repudiable hecho de discriminación y xenofobia se produjo en un colectivo de la ciudad de Rosario, donde una una mujer agredió verbalmente a una joven colombiana de 19 años, estudiante de medicina.

“Yo te estoy pagando la universidad, y te estoy haciendo una pregunta. Y no sos capaz de contestarme: ¿por qué yo te tengo que pagar la universidad a vos?”, inició su relato la señora, que encontró el repudio del resto de los pasajeros.

“Esto se va a terminar, en ningún país del mundo un extranjero estudia gratis, sale una fortuna la universidad por mes, nosotros no vamos a pagar más. Porque el gobierno no paga, somos nosotros los que pagamos”, continuaba diciendo la mujer.

El video se hizo viral en las redes sociales luego de que lo publicara la periodista Anabela Tramontini, y generó un fuerte malestar entre los usuarios.