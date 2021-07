Llanto de Mercedes Ninci en el programa de Mariana Fabbiani

El miércoles 30 de junio, mientras en "Lo de Mariana" hablaban sobre un incendio que se desencadenó en Villa Itatí, Mercedes Ninci no pudo aguantar la angustia y se quebró en vivo.

"Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo", manifestó la periodista.

Y agregó: "No podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro".

Pero más allá de lo que se vio en la pantalla de eltrece, Ángel De Brito reveló que su colega tuvo que ser internada luego de sufrir una crisis de nervios. "Se descompuso en el programa de Mariana, se angustió mucho cuando estaban hablando de la pobreza. Yo que la conozco hace muchos años es un tema que la angustia muchísimo, porque lo ha vivido y lo vive todos los días en su trabajo. Por suerte ya está bien, peor tuvieron que internarla ayer, estuvo hasta las siete y media internada. No la pasó nada bien, se asustó mucho", señaló el conductor de "Los ángeles de la mañana".

Por su parte, Pía Shaw contó que Ninci fue trasladada en ambulancia desde el canal hasta el Sanatorio de la Trinidad Mitre. "Ella se pone muy mal, le agarra un dolor de cabeza muy fuerte. Se descompone y termina en el piso. Le subió la presión, un dolor de cabeza impresionante, deciden llamar a una ambulancia y la trasladan al sanatorio", relató la panelista y compartió algunos mensajes que cruzó con su colega.

"Ya se me fue el dolor de cabeza que fue repentino y tremendo. Pensé que me moría y que mis hijos se quedaban sin madre", fue lo primero que le escribió Mercedes. Y tras regresar a su hogar, donde tendrá que hacer reposo por unos días, le envió un audio dándole más detalles sobre su estado y explicó que tuvo una cefalea migrañosa. "Me pegué un susto, porque tengo buena salud. Así que me re asusté, porque estaba hablando y de golpe tenés un dolor de cabeza que te llega hasta la pera. Que te enceguece. No sabés el susto que me pegué", relató.

Minutos más tarde, Ninci salió en comunicación telefónica en el ciclo de Mariana Fabbiani y aseguró que el doctor Guillermo Capuya, que la atendió inmediatamente en el canal le "prolongó la vida". Además, contó que la primera sospecha de sus médicos era que había sufrido un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, pero que lo descartaron luego de hacerle una serie de estudios.