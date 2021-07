Derrumbe de un edificio en Washington, REUTERS

Una obra en construcción de cinco pisos se derrumbó en Washington, a una semana de la tragedia de Miami que dejó 16 muertos confirmados y decenas de desaparecidos.

Hay varios heridos y el único hombre, que estaba atrapado, fue rescatado con éxito y está consciente. Bomberos y policías trabajan en la zona y, por el momento, no se sabe la causa del colapso.

Update Kennedy St collapse. #DCsBravest have successfully removed the trapped victim. He is an adult male and is conscious. pic.twitter.com/93r1gQk0l5