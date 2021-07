Emmanuel Lucenti - Juegos Olímpicos Tokio 2020 - Judo

El judo argentino tiene una historia de superación que mezcla lesiones, dificultades por el coronavirus, problemas económicos y un corazón guerrero que hizo que todo lo otro quedara atrás para conseguir el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este es el caso de Emmanuel Lucenti, quien volverá a representar al país en la gran cita que se llevará a cabo en la capital de Japón desde el 23 de julio al 8 de agosto en la categoría de menores de 81 kilos.

La preparación se dio en Georgia, una de las mecas de la especialidad, pero la experiencia estuvo marcada por el coronavirus y algunos problemas extra deportivos: “Para mí y para mi familia fue una vivencia muy enriquecedora, más allá de la incertidumbre y los miedos que nos generaron los problemas económicos que tuvimos. Nos ayudó a darnos cuenta de las personas con las que podíamos contar y las que estuvieron al lado nuestro en las malas. En cuanto a lo deportivo, fue un crecimiento muy bueno y aprendí un montón. En la semifinal del campeonato Panamericano de este año pude ganar con un lance que justamente lo había aprendido allí. Fue importante porque creo que con esos puntos pude conseguir la clasificación”.

En diálogo con Diario 26, el tucumano analizó cómo tomó la suspensión de los Juegos Olímpicos por el COVID-19 y refleja lo que significa ser un verdadero samurái del tatami: “En cuanto a la incertidumbre de si se hacían o no, lo tomé bien. Pude descansar un poco, porque venía muy cansado, y me planteé el objetivo de mejorar día a día como atleta y como persona. Tengo mis virtudes, mis errores y mis falencias pero siempre trato de ser mejor. He visto atletas que se han desanimado por la pandemia, pero no fue mi caso. Tengo los objetivos bien claros, estoy tan curtido, que para mí fue un aliciente más que algo negativo”.

Otras de las adversidades que superó el judoca de 36 años fueron una lesión en la espalda, con la que todavía convive, y la falta de apoyo oficial para conseguir el tan ansiado pase a los Juegos. De esto habla al respecto el ganador del Olimpia de Plata en el 2006: “Haber clasificado a Tokio fue lo más difícil que me tocó en mi carrera. Haber superado la lesión de la espalda, que en realidad es algo que vengo sobrellevando, es algo muy reconfortante para mí y para mi familia porque hemos pasado muchos momentos duros. No sé si habrá otro argentino que haya hecho su clasificación sin apoyo de nadie, salvo mi provincia, mis sponsors y de gente querida o compañeros. Ni el ENARD, ni el Comité Olímpico ni la Secretaría de Deportes me dio nada, así que eso me pone más contento porque me vuelvo a revalorizar. Que me hayan dado la espalda después de haber estado en tres Juegos Olímpicos me demuestra a mí y a muchos chicos que están en mi misma situación que, cuando uno trabaja y se las ingenia, se puede. Me tocó vender todo y tuve la suerte que mi familia y la de mi esposa me prestaron el dinero para poder seguir. Es súper placentero haberlo logrado de esta manera”.

En deporte en el que los clasificados se determinan por ranking, cada competencia vale mucho y el oriundo de San Miguel de Tucumán destacó la importancia de la medalla de plata que consiguió en Guadalajara y analizó su participación en el torneo celebrado en Hungría: “Lo conseguido en México fue buenísimo porque hizo que me volvieran a corresponder las becas del Estado que me habían quitado. A los 36 años, demostré que dar por descartado a una persona con tanta trayectoria no estuvo bien y me di cuenta que hice la mayor parte de la clasificación ahí, por eso fue que festejé tanto ese torneo. Y en la Copa del Mundo de Budapest, el que me ganó es un ruso que se encuentra entre los mejores del mundo. El primer combate debía ganarlo, así que estaba confiado, y en la segunda lucha, me enfrenté ante el sistema. Yo entreno en Santiago del Estero y Tucumán, e ir a competir a esos torneos de esa manera, es muy difícil. Hubiera sido lindo haber estado en Alicante o Valencia, como estuvo Paula Pareto, pero no tuve la suerte”.

Tras sus participaciones en Beijing 2008, Londres 2012, donde ganó un diploma al finalizar séptimo, y Río 2016, el múltiple ganador de medallas en Panamericanos de Judo comenta qué podrá aportar de sus experiencias previas en esta nueva oportunidad olímpica: “En estos Juegos Olímpicos me siento muy peligroso por el envión anímico que tengo y por la experiencia. Es un torneo que hay que saber luchar pero estoy súper confiado pese a que es un evento que se resuelve en sólo un día. Estoy esperando un viaje a Croacia para terminar de pulir la preparación y confiado en hacer un hermoso torneo”.

A la hora de hablar de sus expectativas en la gran cita del deporte, el padre de Camilo aseguró: “Quiero volver a ganar un diploma olímpico. Mínimo quisiera igualar mi actuación de Londres y, como siempre digo, lograr una lucha más me daría una medalla. Así que me planteo llegar a cuartos de final y ahí ver qué se puede hacer y cómo estamos ese día”.

Para cerrar una charla llena de conceptos y experiencias olímpicas, Lucenti explicó lo que significa llevar la celeste y blanca en un evento internacional: “Representar a mi país, a mi provincia y a mi gente es lo máximo. Es muy gratificante y todo lo que un deportista anhela. Cuando me veo con la bandera me pongo muy contento, me da mucho orgullo y es por eso que he peleado tanto para que la clasificación quede en manos de un argentino”.

