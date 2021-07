Selección de España, Eurocopa. Foto: Reuters.

Dos cruces de pronóstico reservado abrirán hoy los cuartos de final de la Eurocopa, cuando España se mida ante Suiza y Bélgica haga lo propio frente a Italia.

Noticias relacionadas

En la continuidad de este torneo que por primera vez es itinerante por varias sedes de todo el continente, España y Suiza iniciarán la jornada en San Petersburgo, Rusia, a partir de las 13:00.

Luego de un inicio complicado en la Eurocopa, España enderezó el rumbo y se mide ante el sorprendente verdugo de Francia. La "Furia" viene de eliminar en un partido de locos que se definió en el alargue a Croacia, subcampeón del mundo.

No hay margen para ninguno de los dos: el que pierda se irá a casa y aunque el equipo de Luis Enrique se perfila como la favorita, no quiere confiarse. ”En los torneos así, hay equipos que no son favoritos hasta que lo son. Dinamarca está haciendo un gran torneo, Italia sufrió contra Austria... Tenemos que poner todo lo que tenemos para ese partido”, dijo Álvaro Morata a la televisión Cuatro.

Luego, a partir de las 16:00 en Munich, Alemania, Bélgica e Italia jugarán un duelo entre equipos que ganaron sus cuatro partidos en el certamen.

Bélgica, tras obtener el grupo B, se impuso 1-0 a Portugal, el último campeón de la Eurocopa, para ratificar su gran momento colectivo, más allá de sus individualidades.

Italia, que jugó todos sus encuentros en Roma y ahora saldrá de su localía por primera vez, debió sufrir hasta el alargue para superar a Austria 2-1.

El árbitro argentino Fernando Rapallini, que dirigió tres partidos hasta el momento, estará como cuarto asistente en este encuentro, que será televisado por TNT Sports y DirecTV Sports, al igual que el anterior.

Los ganadores se enfrentarán entre sí el próximo martes 6 de julio a las 16 en el estadio "Wembley" de Londres, en una de las semifinales.