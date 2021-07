Robo piraña a un comerciante en Moreno

Un comerciante fue asaltado por al menos seis delincuentes armados y encapuchados que lo abordaron bajo la modalidad "piraña" cuando llegaba en su auto a su casa del partido bonaerense de Moreno, luego de realizar compras.





El hecho se registró este jueves cerca de las 20.15 frente al domicilio de la calle Arribeños, casi esquina Copérnico, del barrio Sanguinetti, de la localidad de Paso del Rey, cuando la víctima llegaba en su Chevrolet Prisma LT y fue abordada por la banda delictiva que bajó de un Fiat Siena que tenía pedido de secuestro activo tras ser robado en la zona de Las Catonas.





Según la denuncia de la víctima ante la policía, los delincuentes se bajaron todos juntos y armados, lo rodearon, le pegaron un culatazo en la cabeza cuando descendió de su auto y le registraron todo los bolsillos para robarle las pertenencias y luego llevarse el vehículo.





Tras el robo, el hombre entró a su casa y desde ahí alertó al 911, por lo que a los pocos minutos fue asistido por el personal policial del Comando de Patrulla de Moreno.

La víctima, que se identificó como Daniel, dijo que los delincuentes quisieron inicialmente entrar a robar a su casa, donde estaba su familia.





"Tengo tres hijos que al momento del robo estaban adentro de mi casa. Ellos -por los delincuentes- querían las llaves de mi casa para meterse por el garaje. Me sacaron la campera y las pertenencias, la plata y el celular y se fueron en mi auto", contó el hombre, dueño de un comercio en la zona.

"El auto todavía no apareció. Ellos creo que llegaron en un auto marca Fiat Siena algo viejo y yo llegaba de hacer compras. Las cámaras de mi casa registraron el robo", agregó.





Daniel recordó que había sido víctima de otro hecho criminal hace dos años, cuando le robaron dos motos y uno de los ladrones le pegó un culatazo porque no le dio las llave del portón para que entraran a su casa.





El hombre también contó que los asaltantes, con su auto, salieron a robar y a la vuelta de su casa intentaron llevarse el vehículo de un vecino, al que le pegaron y dejaron tirado en la vereda.





"Todos vivimos preocupados por la inseguridad", aseguró.





La investigación se encuentra a cargo de la fiscalía 4 de Moreno, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad vecinales y municipales con el fin de identificar a la banda.