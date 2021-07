Aprueban en Noruega una ley para prohibir que influencers puedan retocar sus fotos.



Se aprobó en Noruega una ley que prohíbe a los influencers y anunciantes retocar sus fotos. Para realizarlo deberán avisar a las autoridades y colocar una etiqueta en las imágenes.



Las fotos retocadas con un filtro o un programa de edición tendrán que avisar de esta situación a las autoridades locales y agregar a la imagen una etiqueta que habilitará el gobierno noruego, antes de ser compartidas o publicadas.





El Ministerio de Infancia e Igualdad en Noruega aprobó la ley con el objetivo de reducir la publicidad engañosa y los estándares de belleza irreales que se presentan en las redes sociales y en espacios publicitarios





La nueva medida no solo se aplicará a las fotos que publican los influencers en redes sociales, también se tomará en cuenta en los carteles publicitarios que se colocan en las vialidades de las ciudades en Noruega, así como en las revistas y periódicos.





La ley aprobada por el Ministerio de Infancia e Igualdad en Noruega considera modificaciones en las fotos como retoques en la piel o en partes del cuerpo como los labios, nariz y curvas.





Esta medida en Noruega se suma a la que adoptó Reino Unido en febrero, luego de que la campaña #Filterdrop (fuera filtros) iniciada por Sasha Pallari, una maquilladora y modelo del país, indicó los límites en el uso de filtros entre las influencers que obtienen un beneficio económico con sus publicaciones.





“No pasa nada si no te atreves a salir en redes sin maquillaje y si no puedes aparecer sin tu iluminación favorita. Y no pasa nada si no soportas salir sin un filtro, declaró la modelo”.





Asimismo, desde 2017, una ley en Francia obliga a las publicaciones de moda y de otros sectores a señalar cuándo se está mostrando una imagen modificada con un editor.