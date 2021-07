Florencia Torrente. Foto NA.

El miércoles 1 de julio, Florencia Torrente desencadenó un grave accidente en la autopista Panamericana. Según explicó la periodista Maite Peñoñori, la actriz estaba manejando hacia su trabajo cuando "se le reventó el neumático, golpeó con el guardarraíl y golpeó a dos autos". El impacto fue tan grande que el auto de la hija de Araceli González hizo un trompo y golpeó a un camión, motivo por el que quedó completamente destruido. A pesar del susto por el mal momento que vivió, no sufrió ninguna herida.

"Tuvo un accidente con su auto por Panamericana, reventó un neumático, el auto quedó con destrucción total. Flor está bien, ayer tuvo un día complicado y trató de apagar el teléfono, pero nos mandó un mensaje", explicó Peñoñori en "Los ángeles de la mañana". Y leyó un mensaje de texto que le envió Florencia: "Si, tuve un accidente en Panamericana, no hubo heridos, fue un gran susto, estoy bien, pero en shock por la intensidad del accidente, estuve en el Austral por nueve horas simplemente para chequear que todo estuviera bien y solo por control. Quiero aprovechar para agradecer a Miguel, que, al instante del accidente, sin estar involucrado, me ayudó, me acompañó y me asistió hasta que llegó mi novio. También a todos los médicos, médicas y enfermeras que me atendieron. La tranquilidad de saber que nadie sufrió daños".

En el plano profesional, Torrente viene de lucirse en la pista de "Cantando 2020" y sumado a lo que ya había hecho en el "Bailando", demostró que es capaz de participar en realities sin estar metida constantemente en peleas mediáticas. Y a raíz de lo bien que le fue en estos certámenes, en los que mostró su talento para el canto y el baile, sus seguidores se organizaron para pedir que sea una de las figuras convocadas para participar en la tercera temporada de "MasterChef Celebrity". Y para llamar la atención de la producción del programa que conduce Santiago Del Moro, no solo dejan mensajes a diario en las rede sociales, sino que también colocaron un pasacalles para pedirle a las autoridades de Telefé que la tengan en cuenta. "Mi fandom es hermoso y están locxs!!! Pero sepan que los amo", escribió la artista de 32 años junto a un video en el que se puede apreciar el despliegue de sus fanáticos.