Diputada de Santa Fe participó de la sesión mientras manejaba

Durante la sesión virtual en la Cámara de Diputados de Santa Fe, la diputada Natalia Armas Belavi, del Bloque "Somos Vida y Familia", participó de la misma de manera remota, por videollamada desde su celular y mientras estaba al volante de su auto.

En el video, que casi de inmediato se viralizó en las redes sociales, se observa a Belavi manejando un vehículo mientras es consultada por el presidente de la Cámara Baja, Pablo Farías, para emitir su voto.

La diputada, integrante del bloque de Amalia Granata, dio un dictamen negativo a dos de los proyectos, al mismo tiempo conducía su auto.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Repudio y sanción a la Diputada Provincial Natalia Armas Belavi del Bloque Somos Vida y Familia Santa Fe. Exigimos inmediata sanción a la Diputada Provincial Natalia Armas Belavi quien en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe del día de hoy", twitteó la Asociación Civil Compromiso Vial que tiene su seden en la ciudad santafesina de Rosario.

Tras su participación en la sesión virtual, la diputada Armas Belavi hizo su descargo.

"En realidad estaba estacionando en la puerta del consultorio a donde llevaba a mi hijo de 20 dias a consulta medica d urgencia. Y como es mi trabajo, y era el unico momento de manifestar el voto de nuestro espacio, no estando el presidente de nuestro bloque, lo hice", escribió textual.