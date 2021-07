Conferencia de prensa de Nicolás Otamendi

El defensor Nicolás Otamendi contó que en el seleccionado nacional trabajan para que no haya "una sola voz" en la última línea con la incorporación de nuevos jugadores, en la previa al partido de mañana contra Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América de Brasil.

"Es importante trabajar en la parte defensiva. Trabajamos para que no haya una sola voz en el fondo y que todos hablemos, organicemos y ajustemos las líneas. Tenemos que estar siempre atentos todo el partido porque en un detalle podés quedarte afuera", explicó Otamendi en la conferencia de prensa.

El central debutó en 2009 en el seleccionado, de la mano de Diego Maradona, en un amistoso contra Panamá y es uno de los históricos en el equipo.

Y ahora, en su nuevo rol, lidera la defensa en la que haya varios debutante como el arquero Emiliano Martínez, el lateral Nahuel Molina y su compañero de zaga Cristian Romero.

"Llevamos un mes concentrados con muchos chicos nuevos, así que en la competición larga es importante el grupo. Si te toca entrar, si te toca estar afuera, la competencia entre nosotros tiene que ser buena para generarle dudas al entrenador. La competición es sana, pero hay que complicar al entrenador. Estamos muy unidos como grupo", remarcó.

"Lo más importante del liderazgo es tratar de darle información a los más jóvenes, transmitirles lo que es jugar en la Selección", comentó.

Argentina pasó como líder del grupo A, con tres victorias (1-0 a Uruguay y a Paraguay; y 4-1 a Bolivia) y un empate (1-1 con Chile), lo que le dio la etiqueta de candidato a pelear por el título junto con el organizador, Brasil.

"La presión siempre va a estar porque la camiseta de Argentina ya te exige. Queremos dejar una marca con nuestro país y tanto para nosotros como para la gente sería algo importante", afirmó el ex Manchester City, de Inglaterra.

"Ganar un título con Argentina sería lo máximo, todos pensamos igual. Lo mismo para mi círculo, que me apoya día a día y me aconsejan que esté tranquilo y que disfrute de estos momentos. Tengo mucha ilusión", continuó.

Sin embargo, Otamendi no se desvió del objetivo cercano, que es Ecuador mañana desde las 22 (hora argentina), y dijo: "Lo más importante y nuestro objetivo es avanzar fase a fase. Si nos toca la final, con el rival que sea, el objetivo es ganar, no importa contra qué adversario. Ahora tenemos que ir contra Ecuador y darlo todo para seguir en la copa".