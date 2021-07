Claudio Chiqui Tapia

El futuro del fútbol argentino tendrá días decisivos en las próximas jornadas: Claudio “Chiqui” Tapia se encuentra en el peor momento desde el inicio de su gestión debido a la falta de apoyo de los dirigentes y a la espera de un fallo de la IGJ sobre su reelección.

La última noticia que complicó al presidente de AFA fue de la jueza Mariana Callegari, a cargo del Juzgado Civil N° 59, quien confirmó que la Inspección General de Justicia (IGJ) deberá dictaminar si es válida la Asamblea virtual desarrollada en mayo de 2020 que reeligió a Tapia como titular de la AFA.

Y si la IGJ entiende que existieron irregularidades, como denunciaron en su oportunidad San Martín de Tucumán y Nueva Chicago, la entidad se vería obligada a celebrar nuevas elecciones en el plazo de 60 días y elegir autoridades para el período 2021/25.

Noticias relacionadas

Las denuncias de Nueva Chicago y San Martín de Tucumán apuntan a que la convocatoria no detalló cómo debían conectarse los representantes de los clubes y que los delegados no dejaron constancia de haber recibido la misma. Además, remarcan que no existen referencias a los miembros ausentes, algo que estipula el artículo 42 del Reglamento General de la AFA. Y también denunciaron que la votación fue “por aclamación” tras la moción de un directivo, pero que en el acta no surge “ninguna descripción de la modalidad bajo la cual se adoptó la decisión de pasar a votación por aclamación", ni tampoco "la cantidad de votos con la cual se configuró la mayoría absoluta”.

Otra de las irregularidades que se señalan es que la Asamblea fue convocada casi un año antes de que terminara el mandato de Tapia.

Además, la diputada Graciela Ocaña sigue adelante con las causas por "presunto lavado de dinero y defraudación". Ocaña denunció que “Tapia favoreció a sus amigos y allegados con contratos millonarios de la AFA”. El pasado 13 de mayo, la Policía Federal realizó un operativo en la sede de la entidad de Viamonte en busca de todos los documentos de los contratos impugnados. Y el caso que más le llamó la atención a la Justicia fue el de la empresa Metro World, agente digital exclusivo de la AFA.

En medio de este panorama, otros dirigentes comienzan a disputarle el poder de Viamonte, tal como comenta el Diario Clarin.

El Gobierno quiere imponer a su propio candidato. Y no fue casualidad que Luis Segura declarara esta semana que “Tinelli todavía no demostró tener la capacidad suficiente para presidir la AFA. Por ahí la tiene, pero creo que hoy tiene más chapa por su vida privada que por el fútbol. Y, además, si no tiene tiempo para San Lorenzo, no sé el tiempo que tiene para la AFA”.

Además de Tinelli empiezan a surgir nombres por todos lados y cada uno con su padrino político. Como el de Nicolás Russo, presidente de Lanús, diputado provincial y hombre cercano a Sergio Massa. Como el de Rodolfo D’Onofrio, que se postuló públicamente, pero no aceptaría el cargo hasta dejar River. Como el de Víctor Blanco, presidente de Racing, aunque con el imposibilitante de ser español. Y hasta el de Juan Sebastián Verón, quien ahora es vicepresidente en Estudiantes de La Plata, y tendría chances con un muy fuerte apoyo de los jugadores.