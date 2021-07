Mujer se arrojó de un auto en movimiento tras sufrir violencia de género en Tigre

Una joven de 22 años se arrojó con su hijo de un auto en movimiento para escapar de su agresor en el partido bonaerense de Tigre, mientras que el hombre quedó detenido.

Según confirmaron, el hecho ocurrió cuando la joven que iba en el vehículo junto a su pareja de 27 años, y a su hijo, abrió la puerta del auto y se tiró con el pequeño.

En ese momento, Agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), vieron el salto de la víctima desde el auto y rápidamente dieron aviso a los móviles que patrullaban la localidad de Ricardo Rojas, para que se dirigieran al lugar.

Los agentes lograron asistir a la joven y a su hijo, solicitaron apoyo de ambulancias, y el hombre fue puesto a disposición de la Justicia.

La joven junto al menor fueron derivados a un hospital de la zona para ser revisados.

Si bien el hecho se dio a conocer este sábado, ocurrió el pasado miércoles por la noche.

El hombre detenido fue acusado por el delito de "desobediencia en flagrancia", ya que tenía una medida cautelar de restricción para acercarse a su pareja.