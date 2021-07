Carla Vizzotti, AGENCIA NA

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que posibilita el acceso del país a vacunas de laboratorios como Pfizer, Moderna y Janssen fue para "acortar los tiempos" y destacó que el proyecto de Juntos por el Cambio en ese sentido "no hubiera solucionado el problema contractual" con las empresas proveedoras de dosis.

"La decisión fue acortar los tiempos y por eso el DNU", sostuvo la funcionaria nacional, en referencia al Decreto 431/21, publicado este sábado en el Boletín Oficial y que modifica la ley que regula la compra de las vacunas contra el Covid-19.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete se refirió a la negativa del oficialismo a tratar el proyecto de Juntos por el Cambio que apuntaba a allanar el camino para que se puedan firmar contratos con más laboratorios: "La pregunta es por qué se trató tan súbitamente en el poder legislativo cuando estaba circulando que el presidente estaba evaluando esta decisión".

Noticias relacionadas

"No es sacar la palabra negligencia de la ley lo que soluciona el problema: si se hubiera aprobado la ley, no hubiera resuelto el problema contractual con los laboratorios", agregó.

Por otra parte, Vizzotti reconoció la "tensión en la llegada del segundo componente de la Sputnik V, porque la segunda dosis de AstraZeneca y de Sinopharm se está completando".

En ese sentido, señaló que en Rusia se están haciendo investigaciones para ver si se pueden combinar las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, resultados que estarían en las próximas semanas.

Además, la ministra de Salud también remarcó que en Moscú se están llevando a cabo estudios para la aplicación en menores de 18 años y en los refuerzos.

Respecto a la posibilidad de una tercera ola de contagios de Sars-Cov-2, explicó: "Estamos viendo que con las aperturas y la circulación de las personas es esperable que aumenten los casos. Hay que monitorear muy, muy de cerca ese aumento para intentar tomar las medidas intensivas, localizadas y transitorias, y sobre todo oportunas, a nivel local, en la mínima unidad territorial posible y sobre todo hacer ese esfuerzo sabiendo que viene el invierno y estamos avanzando muy fuerte en la vacunación".

"Donde aumenten los casos, deben disminuir la circulación de personas a nivel local y esa potestad la tienen los gobiernos provinciales. A partir de cierta incidencia de la ocupación de camas son medidas que se disparan automáticamente", añadió.

Al ser consultada sobre por qué se llegó a 95 mil muertes por coronavirus, la funcionaria nacional respondió: "Culpa, sinceramente, no tiene nadie. Todos los gobiernos, nacional, provincial, el Poder Legislativo. La mejor intención es minimizar el impacto de la pandemia. La palabra culpa no tiene lugar en este momento. Realmente tenemos que intentar ver cómo podemos hacer para minimizar el impacto de acá adelante, porque esto no termina acá".

Finalmente, Vizzotti también se refirió a las imágenes que trascendieron de su antecesor, Ginés González García, almorzando en España.

"Ginés está en España, invitado por universidades, dando charlas. Está fuera de la gestión pública y tiene todo el derecho de mundo a viajar y a hacer lo que considere que es lo mejor para él. Personalmente, no me provocó absolutamente nada (ver esas imágenes). Tenemos que soltar esa parte. Ginés es una persona muy prestigiosa a nivel mundial y tiene una trayectoria que va más allá de la situación puntual que hizo que saliera del Ministerio. Su gestión de la pandemia desde el principio ha disminuido la fragmentación del sistema de salud y lo ha fortalecido. Realmente tenemos que mirar toda la trayectoria de Ginés y no una situación puntual", manifestó.