Polémica decisión de reducción de vuelos, FOTO: EFE

En medio de la polémica por la reducción de vuelos, el vicepresidente Regional para América de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerdá, indicó que las empresas aeronáuticas “eligen irse del mercado argentino” por las restricciones sanitarias que impone el Gobierno.

En ese marco, solicitó una reunión de caracter urgente para destrabar el conflicto, que mantiene a miles de pasajeros varados en el exterior.

“El mundo se está abriendo, estamos aprendiendo a convivir con el Covid. Tenemos que ajustar los horarios de los vuelos. 1400 pasajeros desde el comienzo de esta semana no pueden volver a la Argentina y las líneas aéreas no tienen posibilidad de ayudar", reclamó.Además, resaltó las diferencias existentes con el Gobierno y dijo aun no hay "claridad sobre qué va a pasar después del 9 de julio”.

Noticias relacionadas

En declaraciones a radio Continental, Cerdá insistió con que “no se ve en ninguna parte del mundo programar los vuelos cada 15 días”. “A nivel mundial están intentando controlar la pandemia, que es algo lógico. Las líneas aéreas están operando sin ningún tipo de control, lo que están controlando son a los pasajeros”, expresó.

Peter Cerdá, Foto: Linkedin

“El problema es que no se les hace un seguimiento riguroso a los pasajeros. Poner un tope no va a ayudar a la situación y pone en desventaja a los pasajeros que necesitan volver al país. Este cupo a nivel logística es muy difícil. La línea aérea se tiene que preparar para mover pasajeros. Ese cambio sin ningún tipo de coordinación nos afecta a todos”, añadió.

“Las líneas aéreas eligen irse del mercado argentino” ante estas complicaciones, advirtió.

“Tenemos que establecer un plan para repatriar a los pasajeros. Tenemos que incrementar la capacidad de vuelos, pasamos de tener 9 a 2 vuelos por día. La prioridad es traer a los pasajeros y después poco a poco abrir el mercado para que más pasajeros puedan volver a su país. No podemos trabajar de esta manera. La Argentina está implementando una medida que es única en el mundo”,finalizó.

“Pospusimos la reunión hasta que pueda estar presente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Desde nuestro punto de vista, es la persona adecuada para manejar esta situación que está viviendo el sistema aéreo pero también los ciudadanos que están fuera del país”, dijo sobre una reunión que se llevaría a cabo el jueves y se vio frustrada.

“Salir de un mercado se tarda 30 minutos, volver a volar en un mercado nuevo demora muchos años en concretarse. El Gobierno tiene que cambiar las reglas de juego”, sentenció.