Mujer rompe con un matafuegos un auto en Santa Fe.

Una mujer protagonizó durante la noche del sábado un impresionante incidente en la zona de bulevar Gálvez en la ciudad de Santa Fe. Con un matafuegos, destruyó salvajemente y a los gritos una camioneta BMW que estaba estacionada.

La secuencia fue grabada por los vecinos que residen en la zona y que lograron registrar cómo la mujer dañó brutalmente la carrocería del coche, como así también sus parabrisas, y espejos retrovisores. Es más, en un momento, se subió al techo de la camioneta y siguió rompiendo el vehículo.

En la versión policial se asegura que la agresora no acató lo dispuesto por los uniformados y continuó arriba de la camioneta, por lo que los agentes debieron retirarla del coche por la fuerza y luego esposarla. Seguidamente, la subieron al móvil y la trasladaron a la dependencia policial. Una vez adentro de la comisaría, la mujer forcejeó con el personal policial e impactó contra un escritorio en donde se encontraba una computadora y con una patada lesionó a una suboficial que prestó servicios durante la noche del sábado en la dependencia.

El caso fue informado el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso se le forme causa por "daño calificado", "atentado" y "resistencia a la autoridad". En tanto, ordenó que permanezca detenida, en calidad de "aprehendida" y se logre determinar su identidad, como así también que se le realicen exámenes de alcoholemia, toxicológicos y se la traslade al hospital Mira y López para determinar si padece un problema psicológico o psiquiátrico.