Mujer rompe con un matafuegos un auto en Santa Fe. Foto: captura video.

Una mujer fue detenida el sábado por la noche tras destrozar con un matafuegos una camioneta de alta gama en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.

En las imágenes, que se viralizaron en las últimas horas, se puede obvservar como golpea con furia una camioneta blanca estacionada en boulevard Gálvez al 1400, una zona muy concurrida de la capital de esa provincia.

Minutos más tarde, la policía llegó al lugar y se la llevó detenida no sólo por los daños sino también por resistencia a la autoridad.

Luego de transcurridas algunas horas del hecho, se supo que el auto es propiedad de un reconocido abogado penalista de esa provincia, Raúl Berizzo, quien tiene un departamento justo al frente de donde todo ocurrió.

Lo cierto es que cuando todo se estaba desarrollando llegó al lugar el hijo del letrado, desesperado porque su padre no respondía las llamadas a su teléfono.

Según relata el sitio Uno Rosario, el hombre vio con asombro cómo había quedado el vehículo de su padre y le dijo a la agresora: “Decí que sos mujer si fueras hombre ya te habría cag... a trompadas”.

Lo cierto es que el hombre se dirigió al departamento de su padre y no lograba que abriera la puerta. Intentaron con el encargado pero tampoco se pudo. Finalmente, llegó un cerrajero, ingresaron al inmueble y se dieron con el abogado totalmente desvanecido en su cama.

De acuerdo con lo que relataron los médicos que lo asistieron, la causa podría estar vinculada a un Accidente cerebro Vascular (ACV). La mujer quedó detenida, pero posteriormente fue liberada.