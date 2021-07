IMÁGENES SENSIBLES. Rescate de obrero atrapado.

Bomberos y rescatistas debieron socorrer este lunes a un obrero que quedó atrapado tras un derrumbe en una obra de construcción en un colegio privado de la localidad bonaerense de Zárate.

El derrumbe se produjo cerca del mediodía en una estructura aledaña al colegio evangélico Federico Hotton, situado en San Martín al 1.700, de esa localidad del norte provincial.

En el lugar, se desmoronó una pared mientras un grupo de obreros realizaba un pozo.

Uno de los trabajadores, un hombre de unos 40 años, quedó atrapado y tuvo que ser asistido con oxígeno mientras se realizaban las tareas para rescatarlo.

Según indicaron voceros del cuartel de Bomberos local, el hombre se encontraba "bien", aunque su rescate podría demandar varias horas de trabajo.

"Tienen que sacar mucha tosca. Es un trabajo de hormiga y va a demorar", señaló.

Los alumnos del colegio fueron evacuados en forma preventiva mientras se desarrollaban las tareas.

IMÁGENES SENSIBLES. Rescataron a obrero atrapado en Zárate. Canal 26.