"ShowMatch" sufrió su primera renuncia por un escándalo que terminará en la Justicia

ShowMatch sufrió su primera renuncia por un escándalo que terminará en la Justicia. ¿Qué pasó? Mar Tarrés, la humorista y modelo plus size que este año hizo debut en el programa decidió abandonar el ciclo luego de protagonizar un tenso cruce con su coach Judith Kovalosky.

Todo comenzó cuando Mariana Brey contó en "Los ángeles de la mañana" que había malestar en el equipo de la comediante por sus reiteradas llegadas tardes a los ensayos. E incómoda con que estos detalles se hicieran públicos, Tarrés apuntó directamente contra su entrenadora, a quien acusó por traición y maltrato en pleno programa y la coreógrafa terminó llorando.

La discusión no terminó ahí, sino que siguió en las redes. "Si supieran que ella lo sacó y lo dejó sin trabajo a mi ex bailarín Iván. Si supieran que quiso dejar a pibes humildes sin trabajo... Si supieran que jamás llegué tarde dos horas. Sí admito que llegué 10 o 15 minutos tarde por mi otro trabajo, pero salió a decir que dos horas para hacerme quedar mal con la producción seguramente para hacerme perder el trabajo", manifestó la mediática.

Noticias relacionadas

Aunque logró seguir en la competencia con un nuevo equipo, al ver las repercusiones de su accionar, Mar decidió abandonar el programa y lo comunicó con un extenso posteo en sus redes sociales.

"Fueron tres meses difíciles trabajando con esta mujer. Exploté y aguante con la producción y renuncié porque no aguantaba más", detalló.

Por su parte, la coreógrafa desmintió a Tarrés y aseguró que seguirá con el conflicto por la vía legal. "La única que no trabaja más en 'Showmatch' soy yo, por pedido de la participante, que nunca cumplió en tiempo y forma con el trabajo para el cual la convocaron", manifestó en sus redes.

"No tengo autoridad ni poder para echar a nadie. Siempre me basé en las reglas de la empresa. Todo lo que digo lo puedo confirmar con pruebas. Me duelen todas las mentiras que leí y me parece injusto estar involucrada en este 'conflicto'", sentenció.