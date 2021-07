Pampita y Roberto García Moritán

Hace tiempo que las redes sociales se convirtieron en una herramienta indispensable para la vida de los famosos. No solo porque les permite difundir sus proyectos con facilidad, sino porque debido al alcance que tiene, por la gran cantidad de seguidores que acumulan, muchas marcas y empresas suelen ofrecerles canjes por publicidad e importantes sumas de dinero.

Sin embargo, a Carolina "Pampita" Ardohain y su marido, Roberto García Moritán la exposición virtual les pasó una mala pasada.

La modelo y el empresario gastronómico hicieron algunas reformas en el departamento de Palermo al que se mudaron en noviembre y una usuaria de Twitter denunció que no pagaron una instalación de luces.

"Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer una instalación de luces led (¡atención!) a PAMPITA y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más RATAS. Chequeadísimo", escribió.

El mensaje rápidamente superó los 30 mil "me gusta", obtuvo más de mil retuits y cientos de comentarios de otros internautas que se solidarizaron con la pareja que todavía no recibió el dinero correspondiente a su trabajo. Y al ver las repercusiones, García Moritán apareció para limpiar su nombre: "Por favor, que me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!".

El economista tuvo mucha relevancia en la televisión durante los últimos días. Por un lado porque está al frente de ASOCIAR, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en barrios vulnerables, y comenzó a coquetear con sumarse al mundo político. De hecho, reveló que lo llamaron de todos los partidos. Además, en poco días nacerá su primera hija con Pampita, con quien formó una familia ensamblada con Bautista, Benicio y Beltrán -los hijos de ella y Vicuña- y Delfina y Santino, sus hijos fruto de su matrimonio con Milagros Brito.

Y en una entrevista con Ulises Jaitt se definió como un "machista consciente", término que aclaró en la pista de "ShowMatch". "Soy un defensor de la igualdad de género, por supuesto. Mi prueba viva es mi hija, que es super independiente, es libre y quizás uno de mis mayores orgullos. Pero tengo estas cosas que me gustan y que a mi mujer le gustan, que es cuidarla, acompañarla...", señaló. Y aseguró que fue sacado de contexto: "Quise decir esto: todavía estoy como encontrando un vocabulario para hablar de determinadas cosas. Estoy aprendiendo todos los días".