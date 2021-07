Pronóstico de Jair Bolsonaro para la final de la Copa América

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio su pronóstico de la final de la Copa América 2021 que enfrentará a la Argentina ante el Scratch.

El mandatario del país vecino aseguró que el equipo de Tite se impondrá por 5 a 0 en la definición, mientras que Alberto Fernández apenas levantó la mano y sonrió.

"Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros es el partido del sábado en el Maracaná", comenzó afirmando Bolsonaro.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Levanto la mano para que quede claro, vamos a ganarles 5 a 0", continuó entre risas durante una reunión tensa tras el anuncio de Uruguay, que negociará por fuera del bloque.

Bolsonaro, que aceptó organizar la Copa América luego de las negativas de la Argentina y Colombia, por el presente de la pandemia de coronavirus, se mostró confiado acerca del duelo entre su seleccionado y el nacional.



El contexto en el que se expresó sobre la Copa América contrastó fuertemente con las críticas recibidas en la previa por los jugadores de su país y por el entrenador, Tite, en medio del avance de la pandemia, que ya arrojó al menos 529 mil muertos y 18,9 millones de contagios.





Además, el Presidente brasileño también pronosticó hace meses que Santos y Palmeiras jugarían la final de la Copa Libertadores 2020, algo que sucedió finalmente al eliminar a Boca Juniors y River Plate, respectivamente.