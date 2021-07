Sol Pérez regresa a la conducción de Canal 26

Después su paso por Masterchef Celebrity, Sol Pérez vuelve a la conducción del noticiero central de Canal 26 desde el próximo lunes 12 de julio.

Una vez más, la conductora volverá a formar parte del ciclo Noticias de 20 a 22, junto al periodista Sebastián Dumont, con quien ya había formado una exitosa dupla en 2020.

Noticias de 20 a 22, contará con un equipo de profesionales destacados, móviles en vivo, informes especiales y testimonios exclusivos desde distintas parte del mundo.

Esta combinación de contenidos permitirá “al televidente informarse de forma ágil y completa de todo lo que ocurre en Argentina y el exterior”, indica un comunicado de Canal 26.

Desde abril del año pasado, Sol Pérez forma parte del mundo de las noticias de Canal 26. Día a día, supo ganarse un lugar dentro del noticiero, sumando confianza y experiencia con el paso del tiempo.

“Creo que lo más lindo es eso: aprender, disfrutar del laburo y poder crecer. A veces, algunos tienen la oportunidad y no saben aprovecharla, no saben sacarle jugo. Lo mejor es poder aprovecharlo. Después el tiempo dirá, pueden pasar tantas cosas, puedo tener laburo hoy y mañana no”, declaró a Teleshow a fines de 2017, después de haber sido una de las revelaciones del Bailando en aquel año y reflexionando sobre la importancia de trabajar e ir creciendo en su carrera.