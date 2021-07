Nazarena Velez.

Mientras que "ShowMatch" sigue buscando su rumbo para lograr un mejor posicionamiento en la pelea por el rating contra Telefe, se acaba de confirmar que Nazarena Vélez se incorporará a "La academia" a mediados de agosto. La última participación de la actriz y productora en el programa de Marcelo Tinelli fue en 2015, en "Bailando por un sueño".

"Se vienen varios ritmos ahora, estamos haciendo la salsa del Ballroom, un ritmo muy difícil. Después viene el reggaetón, el caño, Súper duelo… todos contra todos ahí, van a bailar merengue, o arranca con merengue, no se bien aún... Después viene la cumbia y ahí arrancan los nuevos. No a principios de agosto sino en el medio", explicó Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana".

Hace tiempo que Marcelo anunció que se sumaría nuevas figuras al certamen y hasta el momento los únicos confirmados son Nazarena y Rodrigo Tapari, quien se lució en "Cantando 2020" y a principios de julio pasó por la pista de "La academia" para reemplazar al Polaco, quien se ausentó por la muerte de su padre.

Además, el cantante fue protagonista de un momento muy emotivo ya que le dedicó a su colega "Levanto mis manos", una canción sobre la fe, e hizo emocionar a todos los que estaban en el estudio. Incluido el conductor, que aprovechó para dedicarle un mensaje de apoyo a Soledad Aquino, su exmujer y madre de sus hijas Micaela y Candelaria, que atraviesa un delicado cuadro de salud tras recibir un trasplante de hígado.

Para replicar el fenómeno que generó la participación de figuras del mundo de la cumbia en el certamen de canto que condujeron De Brito y Laurita Fernández el año pasado, podrían incorporarse el cantante Román "El Original" y Ariel Puchetta, el líder de Ráfaga. Este último tuvo un breve paso por el "Cantando" y decidió renunciar.

El vocalista llegó al certamen junto a Ivanna Rossi para reemplazar al equipo de Lola Latorre y Lucas Spadafora, quienes se habían contagiado Covid-19, y a pesar de que tuvieron un gran despliegue en la pista, recibieron un 1 de parte de Karina La Princesita, por una pelea con la coach Natalia Cociuffo. "Me reía hasta que vi el 1. Una sorpresa. Una cara de tuje que no podía más. No dije un montón de cosas en el momento: el tema de que ella (Karina) hizo una falta de respeto hacia nosotros. Porque realmente, uno no se la cree, pero lo hicimos bien en la pista", manifestó con fastidio y días más tarder anunció su salida del programa.

Además, a nivel personal estaba atravesando un momento delicado, ya que su madre Lucrecia estaba internada por complicaciones de Covid-19 y finalmente falleció a fines de noviembre. "En un año llevo la pérdida de mi papá, mi hermana y mi mamá", contó en una entrevista.