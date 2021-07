Momento de la detención, NA.

Un hombre fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de Liniers, acusado de haber drogado y abusado sexualmente de una joven.





Según confirmaron fuentes policiales, el 911 de la Policía de la Ciudad recibió una llamada señalando que una mujer se encontraba descompuesta en el baño de un local gastronómico y que la misma afirmaba haber sido drogada por un hombre que aguardaba en un auto estacionado frente al local.





Ante esta situación con el apoyo de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se confirmó la presencia de un auto marca Volkswagen Gol de color blanco, coincidente con la descripción de la denunciante.





Fue así que personal de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta la intersección de Reservistas Argentinos y Barragán, en Liniers, y allí encontraron dentro del comercio al sospechoso tratando de ubicar a la damnificada, por lo que fue puesto de manera inmediata bajo custodia.

Al ser entrevistada por personal policial, la joven de 18 años y de nacionalidad peruana, contó que el imputado es amigo de una ex pareja suya y que se había ofrecido a trasladarla a su domicilio después de su jornada laboral.





En el camino, según el relato de la damnificada, bebieron una cerveza, y varias horas después ella se despertó en una vivienda desconocida y luego de permanecer en estado de inconsciencia, con el pantalón desabrochado y sin saber qué sucedió.

En el lugar tomó intervención personal del SAME, quienes informaron que la joven se encontraba desorientada en tiempo y espacio, pero sin ser trasladada en ambulancia para su control en un centro asistencial.





Realizadas las consultas con el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 41, a cargo de la jueza María Fabiana Galletti, se dispuso la detención del acusado quien será imputado por el delito de abuso sexual.





Además, la magistrada ordenó una serie de medidas y la inmediata revisión médica de la víctima.