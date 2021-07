"Dibu" Martínez tras el himno argentino.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez volvió a estar en boca de todos cuando al término de cantar el himno argentino se lo escuchó alentar a sus compañeros en la previa de la final de Copa América entre Brasil y Argentina.

"¡Con orgullo, carajo!", se lo escuchó gritar al arquero que fue figura en la tanda de penales contra Colombia y que se convirtió en un líder de este plantel que busca cortar con una sequía de 28 años sin títulos.

La final de la Copa América 2021 ante Brasil se juega en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Noticias relacionadas

MIRÁ EL MOMENTO (GENTILEZA TYC SPORTS):