El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, fue distinguido hoy por la Conmebol con los premios al mejor jugador y máximo goleador de la Copa América 2021, tras la victoria en la final sobre Brasil 1 a 0 en el estadio Maracaná.





El rosarino, de 34 años, reunió las dos principales condecoraciones individuales del torneo en una noche mágica por haber ganador su primer titulo con el seleccionado mayor, que a la vez cortó una sequía de 28 años.

Messi recibió primero el premio al mejor futbolista de la competencia, se abrazó con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y enseguida fue a buscar el siguiente galardón, al principal anotador de la competencia.





Ese último trofeo se lo acreditó por haber marcado 4 tantos en los siete partidos hacia la consagración, la misma marca que obtuvo el colombiano Luis Díaz. La "Pulga" le marcó goles a Chile en el debut, a Bolivia (2) en la última fecha de la fase de grupos y a Ecuador en los cuartos de final.