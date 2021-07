Base Marambio, Antártida Argentina, imagen ilustrativa.

Argentina obtuvo el título de Campeón de la Copa América 2021 y pisó fuerte en Brasil y escribió una página memorable en la historia del fútbol. Con un tanto de Ángel Di María, el equipo dirigido por Lionel Scaloni triunfó 1-0, se sacó una espina de 28 años y volvió a gritar campeón en una cita continental.

El fanatismo trascendió fronteras y, tanto argentinos como simpatizantes de la Selección en todos los rincones del planeta, deliraron por el el triunfo y salieron a las calles a festejarlo.

En distintos puntos geográficos se desafiaron las obligaciones y la diferencia de horarios para acompañar al equipo argentino, desde la Base Marambio, con grados bajo cero, hasta la cálida India y hasta Bangladesh, se flamearon camisetas e insignias celestes y blancas.

Más allá del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires habrá sido el punto neurálgico de las celebraciones que eligieron los simpatizantes albicelestes para gritar “campeón”, pero en varios estados de Norteamérica como Miami y Nueva York (concentra la mayor cantidad de Argentinos), Barcelona probablemente haya sido la ciudad Europea que más gente reunió y hasta África y Asia se apretó el puño fuerte por Lionel Messi, el futbolista que sin lugar a dudas imanta todos los flashes y la idolatría generalizada.