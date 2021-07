Tripulación de la Unity 22 de la empresa deRichard Branson volará al espacio este domingo.

El multimillonario Richard Branson, fundador de la compañía de turismo espacial Virgin Galactic, se prepara este domingo para despegar a bordo de su propio cohete en su aventura más audaz hasta la fecha.

Por las condiciones climáticas, los preparativos del lanzamiento se han retrasado una hora y media, por lo que se prevé que este ocurrirá a las 10:30 am (hora de la Costa Este). El empresario británico viajará con cinco empleados de la compañía, desde el desierto del sur de Nuevo México.

Richard Branson es el fundador del Grupo Virgin, nacido en Londres y que cumplirá 71 años dentro de una semana, no debía volar hasta finales de este verano. Pero decidió adelantar su vuelo después de que Jeff Bezos, fundador de la empresa Blue Origin, anunciara sus planes de llevar su propio cohete al espacio desde el oeste de Texas el 20 de julio.

Este se tratará de un vuelo de prueba, la expedición —la primera de Virgin Galactic con una tripulación completa— podría suponer un gran impulso para la empresa, que aspira a iniciar vuelos comerciales con clientes de pago en 2022.

El vuelo de Branson será una excursión suborbital, es decir, que en lugar de alcanzar la órbita y dar vueltas a la Tierra, el vehículo volará hasta el borde del espacio, a una altitud de más de 50 millas (80 kilómetros), donde los pasajeros experimentarán unos cuatro minutos de ingravidez antes de volver a tierra.

