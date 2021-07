Silvina Luna, Foto: Instagram @silvinalunaoficial

Silvina Luna realizó un posteo en sus redes sociales sobre el proyecto que está llevando adelante, llamado "Simple y consciente". "Cuando comenzó la pandemia empecé a soñar con la idea de vivir en un lugar en conexión con la naturaleza y conmigo misma. Imaginaba cómo y dónde podria ser, diferentes escenarios y pequeñas acciones que me llevarían hacia lo que quería lograr (Imaginar lo que querés creo que es el primer paso para el rediseño)", comenzó escribiendo la ex Gran Hermano.

"Me terminé enamorando de este lugar, me encontré, y conocí un grupo de amigos con valores similares y búsquedas compartidas (llevar a la acción y buscar aliados para lo que querés puede ser un gran segundo paso en el rediseño) Hoy decido transitar mis días aquí, encontré una oportunidad para desarrollar mis proyectos personales y profesionales", continuó la modelo de 41 años desde Bocas del Toro, Panamá.

Una usuaria de las redes le preguntó curiosa: ​"¿De qué vivís?", la indagó una seguidora. "Me mata tu pregunta, en privado te cuento todo lo que genero, dale. Trabajo mucho y duro en mis proyectos, por eso estoy acá", respondió Silvina. "El que tiene plata puede hacer cualquier cosa", le dijo otro usuario de Instagram, que devolvió el comentario. "Creo que esa es una creencia limitante la que tenés. Pensar diferente te abre otras posibilidades", sostuvo la expanelista.

"Solo empresarios o multimillonarios pueden vivir esa mentira", la incriminó un seguidor a Silvina Luna, que nuevamente contestó sin ánimos de generar conflictos. "Si querés vivir en una lugar así, se convierte en una verdad y los recursos aparecen, te lo aseguro. Y acá vive gente de todo tipo, no solo millonarios: gente trabajadora, emprendedores locales. La verdad es que se puede llevar una vida sin grandes lujos, porque no los necesitás y la madre naturaleza te provee de recursos también", indicó la mediática.