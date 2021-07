La madre de Leandro Paredes, habló en exclusiva para Canal 26.

Mientras la Argentina toda celebra el título de la Selección albiceleste de fútbol coronándose como campeona de la Copa América ante Brasil por 1 a 0 en el mítico estadio Maracaná, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Miriam, la madre de Leandro Paredes, integrante del gran plantel argentino.

Miriam se mostró como una gran conocedora del fútbol y lanzó sus picantes opiniones en el programa "Fútbol sin manchas", conducido por Gabriel Anello junto a gran equipo.

La madre del jugador fue muy contundente en su análisis, y sostuvo: "A mi hijo le falta marca".

Y continuó, muy filosa: "Como único 5 (Leandro Paredes) queda muy expuesto".

Consultada también por Anello sobre las críticas al equipo argentino y en especial sobre su hijo, dijo: "Todos queremos ser un poquitito (directores) técnicos. No se si lo destrataron y trato de no ver muchas cosas, las críticas a Leandro me afectan".

"La prensa es muy injusta con Leandro", afirmó en CANAL 26.

En el mismo sentido, y tras la pregunta sobre sus propias críticas a su hijo, dijo Miriam: "Cuando lo sacan a Leandro, para mí termina el partido, pero en la final fue la primera vez que me quedé viendo el partido hasta que terminó".

Finalmente, la madre del jugador de la Selección Argentina campeona de la Copa América, dijo: "Leandro quiere terminar en Boca".

