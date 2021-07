El abrazo entre Messi y su esposa en Rosario. Foto: Twitter.

El astro argentino Lionel Messi arribó este domingo a la ciudad santafesina de Rosario tras obtener la Copa América con la Selección argentina y fue recibido por su esposa Antonella Roccuzzo.

El esperado reencuentro tuvo lugar en el aeropuerto de Fisherton.

El capitán del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni regresó en horas del mediodía a su ciudad natal y se fundió en un abrazo con su esposa apenas viajó del avión que lo trasladó desde el predio de Ezeiza.

Noticias relacionadas

Además de Roccuzzo, la "Pulga" se reencontró con sus tres hijos, Thiago Mateo y Ciro, y con otros familiares como sus padres, entre otros.

“Vamos, mi amor, lo que soñabas esto... Por Dios, al fin se te dio. Cómo te lo merecés. ¡No veo la hora de poder verte y celebrar juntos!”, había escrito tras la joven rosarina luego de la conquista de la Copa América por parte del elenco albiceleste.

Messi tuvo que superar la odisea de salir del predio de Ezeiza, donde una congregación de fanáticos los esperaba para continuar con las celebraciones por el título, para poder llegar a Rosario y volver a encontrarse con su familia.

El momento tan esperado por la pareja. Fotos: NA.

Your browser does not support the video element.

Messi y su llegada a Rosario. Canal 26.